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Артем Кузелев

Джорджио Армани определился с локацией для круизного шоу

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  • 30 Октября 201922:21
Сюжеты: Armani

Круизную коллекцию 2021 года итальянский дом моды Giorgio Armani представит в Дубае.

Показ коллекции Giorgio Armani Cruise 2021 состоится в апреле. Пока что без точной даты, но скорее всего – во второй половине месяца. Шоу пройдет в Дубае и будет приурочено к открытию после масштабного ремонта магазина итальянского дома моды. Вероятно, площадкой для дефиле станет торговый центр Dubai Mall, где располагается бутик. Дизайнер так прокомментировал новость: «Я очень рад вернуться в Дубай через десять лет, особенно по случаю выставки Expo 2020. Дубай – это роскошное и захватывающее место, в котором чувствуется дух будущего, этот город всегда гонится за мечтой».

 

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