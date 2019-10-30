Джорджио Армани определился с локацией для круизного шоу

Круизную коллекцию 2021 года итальянский дом моды Giorgio Armani представит в Дубае.

Показ коллекции Giorgio Armani Cruise 2021 состоится в апреле. Пока что без точной даты, но скорее всего – во второй половине месяца. Шоу пройдет в Дубае и будет приурочено к открытию после масштабного ремонта магазина итальянского дома моды. Вероятно, площадкой для дефиле станет торговый центр Dubai Mall, где располагается бутик. Дизайнер так прокомментировал новость: «Я очень рад вернуться в Дубай через десять лет, особенно по случаю выставки Expo 2020. Дубай – это роскошное и захватывающее место, в котором чувствуется дух будущего, этот город всегда гонится за мечтой».