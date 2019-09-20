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Артем Кузелев

Джорджио Армани получит премию Британского модного совета

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  • 20 Сентября 201922:21
Сюжеты: Armani

Анонимные источники издания WWD сообщают, что итальянский дизайнер будет удостоен престижной награды.

Основатель итальянского дома Armani станет лауреатом премии Британского модного совета Scoop Award. Вручение награды Джорджио Армани должно состояться 2 декабря в рамках традиционной церемонии The Fashion Awards. Однако сам дизайнер и представители Британского модного совета пока что никак не комментируют информацию.

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