Джорджио Армани попал в жюри кинофестиваля

Итальянский дизайнер стал председателем жюри Миланского фестиваля модного кино.

Шестой Fashion Film Festival Milano пройдет с 6 по 10 ноября с показами в Teatro Dal Verme и в кинотеатре Anteo. В программе 2019 года более 200 фильмов из более чем 50 стран мира. Оценивать работы будет жюри экспертов с Джорджио Армани во главе. О выборе председателя директор фестиваля Констанца Кавалли-Этро сказала, что модельер идеально соответствует духу мероприятия, потому что «именно он создал союз моды и кино».