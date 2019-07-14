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Артем Кузелев

Джорджио Армани попал в жюри кинофестиваля

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  • 14 Июля 201910:34
Сюжеты: Armani

Итальянский дизайнер стал председателем жюри Миланского фестиваля модного кино.

Шестой Fashion Film Festival Milano пройдет с 6 по 10 ноября с показами в Teatro Dal Verme и в кинотеатре Anteo. В программе 2019 года более 200 фильмов из более чем 50 стран мира. Оценивать работы будет жюри экспертов с Джорджио Армани во главе. О выборе председателя директор фестиваля Констанца Кавалли-Этро сказала, что модельер идеально соответствует духу мероприятия, потому что «именно он создал союз моды и кино».

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