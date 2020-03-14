Джорджио Армани пожертвовал 1,25 миллиона евро на борьбу с коронавирусом

Итальянский дом моды поддержал медицинского сообщество, занятое спасением человечество от эпидемии вируса нового типа.

Итальянский дом моды Giorgio Armani выделил 1,25 миллиона евро на борьбу с пандемией коронавируса. Представители марки сообщили о щедром пожертвовании на прошлой неделе, когда количество заразившихся вирусом в Италии превысило 7300 человек. Выделенные средства поступят в больницы Рима и Милана, а также в Департамент гражданской защиты Италии. Кроме того, компания отправила большинство своих сотрудников на удаленную работу, на непосредственном производстве задействовано минимальное число работников.