Джорджио Армани представит кутюрную коллекцию на закрытом показе

В январе кутюрная линия Armani Privé представит новую коллекцию на шоу, которое пройдет без зрителей. Показ Джорджио Армани состоится 26 января 2021 года в рамках Недели высокой моды, однако дизайнер предпочел провести его на площадке в Милане.

В пресс-релизе марки отмечается: «В связи с продолжающейся чрезвычайной ситуацией будет невозможно провести мероприятие, как было объявлено ранее. Джорджио Армани с сожалением объявляет, что, вопреки его желанию, следующее шоу Giorgio Armani Privé состоится за закрытыми дверями, в Милане, без зрителей».

При этом в компании напомнили, что весной 2020 года Армани заявил о намерении отказаться от привычной сезонности коллекций. В новом шоу он представит и зимние, и летние образы.