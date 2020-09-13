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Артем Кузелев

Джорджио Армани проведет ближайшие показы в сети

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  • 13 Сентября 202010:40
Сюжеты: Armani

Шоу марок Giorgio Armani и Emporio Armani сезона весна-лето 2021 пройдут онлайн.

Обе презентации пройдут в рамках Недели моды в Милане 24 и 26 сентября. Шоу состоятся без гостей, как это было в феврале, когда пандемия набирала обороты. Трансляция показа мужской и женской коллекции марки Giorgio Armani пройдет на итальянском телеканале La7, на сайте бренда, в его социальных сетях и на сетевых ресурсах Национальной палаты итальянской моды. Линия Emporio Armani также представит масштабную коллекцию в видеоформате, причем в шоу примут участие как модели, так и актеры, музыканты и танцоры.

 
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