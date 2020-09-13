Джорджио Армани проведет ближайшие показы в сети

Шоу марок Giorgio Armani и Emporio Armani сезона весна-лето 2021 пройдут онлайн.

Обе презентации пройдут в рамках Недели моды в Милане 24 и 26 сентября. Шоу состоятся без гостей, как это было в феврале, когда пандемия набирала обороты. Трансляция показа мужской и женской коллекции марки Giorgio Armani пройдет на итальянском телеканале La7, на сайте бренда, в его социальных сетях и на сетевых ресурсах Национальной палаты итальянской моды. Линия Emporio Armani также представит масштабную коллекцию в видеоформате, причем в шоу примут участие как модели, так и актеры, музыканты и танцоры.