Джорджио Армани в поисках молодых талантов

Итальянский дизайнер объявил о старте конкурса молодых дизайнеров, победитель которого сможет поработать над линией Emporio Armani.

Новая инициатива Джорджио Армани стала возможной при поддержке Британского Совета моды. Совместно с авторитетной организацией дизайнер ищет молодых дизайнеров, чтобы выбрать самого лучшего и перспективного. Победитель конкурса получит возможность создать капсульную коллекцию линейки Emporio Armani для сезона весна-лето 2018.

На данный момент известно, что принять участие в конкурсе смогут студенты британских школ дизайна, но вероятно, в дальнейшем география инициативы New Bond будет расширена. Почему внимание Армани привлекли молодые дизайнеры с Туманного Альбиона, модельер объяснил так: «Британские школы дизайна являются одними из самых интересных на современной арене. Здесь создают уникальные кадры, поощряя талант, оригинальность и индивидуальность каждого ученика. Я считаю, что для успеха в моде креативность должна идти рука об руку с прагматичным и реалистичным подходом».