Джорджио Армани выступил против перепроизводства в модной индустрии

Отвечая на актуальную статью Will Flood of Collections Yield to Slower Fashion?, Джорджио Армани сформировал два важных тезиса, следовать которым призвал всех игроков модной отрасли.

Во-первых, дизайнер подчеркнул, что индустрии следует перейти на производство только сезонных коллекций. По мнению Армани, наличие «льняных платьев в зимних коллекциях и пальто из альпаки в летних» и влияют на то, что модная отрасль перепроизводит одежду, что отрицательно сказывается на экологии.

Во-вторых, Джорджио считает, что такое огромное количество модных показов в течение года – это очень плохо, и призвал дизайнеров и марки замедлиться. «Я полностью солидарен с точкой зрения моих коллег. Я также воспринимаю то, что происходит сейчас в индустрии, и считаю это аморальным. Я всегда верил в идею вечной элегантности. Этот кризис, вызванный коронавирусом, – возможность замедлить и перестроить все процессы в мире моды, определить более рациональный вектор развития. Также эта ситуация поможет восстановить критерий аутентичности модных дизайнеров. Необходимо сократить такое безумное количество модных показов, в особенности круизных шоу, ведь это просто огромная трата денег впустую. Такие события должны происходить для особых случаев, а не как рутина. Это, пожалуй, самый важный урок, который мы можем извлечь из данного кризиса», – добавил Армани.