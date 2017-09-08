Джулианна Мур - новое лицо TRIUMPH

Принципиально новая премиальная линейка нижнего белья Florale от Triumph, роскошная и элегантная – это результат 130-летнего экспертизы немецкого бренда в конструировании удобных и стильных бюстгальтеров с непревзойденной поддержкой груди, давно ставших неотъемлемой частью гардероба современной женщины.

Основу изысканной коллекции, которую в ноябре 2017 года представит оскароносная актриса, составляют подчеркивающие достоинства фигуры модели с эластичным кружевом в сочетании с «цветочной» вышивкой в виде пионов, георгинов, дикой розы и ирисов.

«Джулианна - яркий пример утонченной современной женщины, обладающей уникальным стилем, что делает ее идеальной музой для нашей новой премиальной линейки. Мы уверены, что эта кампания вдохновит женщин по всему миру и поможет им найти свой идеал при поддержке Triumph», - комментирует Сьюзан Маккенна (Suzanne McKenna), бренд-директор Triumph International.

В свою очередь, Джулиана отмечает, что для нее «большая честь стать частью семьи Triumph. Новая линия Florale – это полное отражение моего собственного стиля. Коллекция получилась элегантной и современной. В этом белье я чувствую себя очень красивой!».

Кампания Triumph Florale с участием Джулианны Мур стартует по всему миру в ноябре 2017 года как продолжение глобальной кампании 'Find The One' («Найди идеал»). В России первая коллекция линейки Florale будет представлена эксклюзивно в ТЦ МЕГА Теплый Стан.