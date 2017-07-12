Джулианна Мур станет лицом бренда нижнего белья Triumph

Немецкий бренд нижнего белья, домашней и спортивной одежды Triumph объявляет о начале сотрудничества с американской актрисой Джулианной Мур (Julianne Moore), которая станет лицом первой премиальной линейки бренда под названием Florale. Автором кампании выступил уже сотрудничавший с брендом ранее всемирно известный фотограф Ранкин (Rankin). Новая коллекция появится в магазинах по всему миру, в том числе и в России, в сентябре 2017 года.

Премиальная линейка нижнего белья Florale от Triumph, роскошная и элегантная – это результат 130-летнего опыта немецкого бренда в создании удобных и стильных бюстгальтеров с непревзойденной поддержкой груди, давно ставших неотъемлемой частью гардероба современной женщины.

Основу изысканной коллекции, которую в сентябре 2017 года представит оскароносная актриса, составляют подчеркивающие достоинства фигуры модели с эластичным кружевом в сочетании с «цветочной» вышивкой в виде пионов, георгинов, дикой розы и ирисов.

«Джулианна - яркий пример утонченной современной женщины, обладающей уникальным стилем, что делает ее идеальной музой для нашей новой премиальной линейки. Мы уверены, что эта кампания вдохновит женщин по всему миру и поможет им найти свой идеал при поддержке Triumph», - комментирует Сьюзан Маккенна (Suzanne McKenna), бренд-директор Triumph International.

Джулианна отмечает, что "новая линия Florale – это полное отражение моего собственного стиля. Коллекция получилась элегантной и современной. В этом белье я чувствую себя очень красивой!»

Кампания Triumph Florale с участием Джулианны Мур стартует по всему миру в сентябре 2017 года как продолжение глобальной кампании 'Find The One' («Найди идеал»). В России первая коллекция линейки Florale будет представлена эксклюзивно в ТЦ МЕГА Теплый Стан.