Джулия Робертс и Кэти Холмс со звездными сумочками LONGCHAMP

Знаменитые голливудские модницы Джулия Робертс и Кэти Холмс были замечены с новыми космическими сумочками Le Pliage Cuir Etoiles из новой арт-линии от LONGCHAMP - актрисы выбрали модели из черной металлизированной кожи в россыпях серебристых звёзд. Однако для тех, кто предпочитает поярче в коллекции бренда можно найти ещё коралловые и фиолетовые варианты!

Выбрать можно и формат аксессуара - повседневную сумку-тоут или вечерний миниатюрный клатч.

Кстати, уходящий 2017 год оказался чрезвычайно щедрым на новаторские модели сумок от LONGCHAMP, которые останутся эталоном элегантности на годы и даже десятилетия.

А в шикарной рождественской коллекции бренда нас ждут всегда нарядные сочетания крупных кристаллов, пушистого меха и винтажных брошей с классической геометрией легендарного стиля от LONGCHAMP!

Автор: Диана Мицкевич