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Диана Мицкевич

Джулия Робертс и Кэти Холмс со звездными сумочками LONGCHAMP

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  • 20 Ноября 201722:12
Сюжеты: Longchamp, Джулия Робертс (Julia Roberts)

Знаменитые голливудские модницы Джулия Робертс и Кэти Холмс были замечены с новыми космическими сумочками Le Pliage Cuir Etoiles из новой арт-линии от LONGCHAMP - актрисы выбрали модели из черной металлизированной  кожи в россыпях серебристых звёзд. Однако для тех, кто предпочитает поярче в коллекции бренда можно найти ещё коралловые и фиолетовые варианты!

Выбрать можно и формат аксессуара - повседневную сумку-тоут или вечерний миниатюрный клатч.

 

Кстати, уходящий 2017 год оказался чрезвычайно щедрым на новаторские  модели сумок от LONGCHAMP, которые останутся эталоном элегантности на годы и даже десятилетия. 

А в шикарной рождественской коллекции бренда нас ждут всегда нарядные сочетания крупных кристаллов, пушистого меха и винтажных брошей с классической геометрией легендарного стиля от LONGCHAMP!

Автор: Диана Мицкевич 

 

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