Джулия Робертс представила колготки для русских морозов от Calzedonia

Главная красотка Голливуда вновь стала модным амбассадором итальянского бренда Calzedonia - рекламная кампания новой коллекции превратилась в путешествие актрисы из прохладного Парижа в снежный Санкт-Петербург и затем - в солнечную Верону.
И если тонкие ажурные колготки пригодятся нам лишь в особенных случаях, то к утеплененной меланжевой модели из волокон модала и кашемира стоит присмотреться внимательно и найти свой оттенок - пепельный, как у Джулии или синий, кофейный, черный, карамельный, а может даже фиолетовый!
Зима с Calzedonia обещает быть теплой и стильной!
Автор: Диана Мицкевич
Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.
Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.