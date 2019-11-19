Джулия Робертс представила колготки для русских морозов от Calzedonia

Главная красотка Голливуда вновь стала модным амбассадором итальянского бренда Calzedonia - рекламная кампания новой коллекции превратилась в путешествие актрисы из прохладного Парижа в снежный Санкт-Петербург и затем - в солнечную Верону.

И если тонкие ажурные колготки пригодятся нам лишь в особенных случаях, то к утеплененной меланжевой модели из волокон модала и кашемира стоит присмотреться внимательно и найти свой оттенок - пепельный, как у Джулии или синий, кофейный, черный, карамельный, а может даже фиолетовый!

Зима с Calzedonia обещает быть теплой и стильной!

Автор: Диана Мицкевич