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Диана Мицкевич

Джулия Робертс представила колготки для русских морозов от Calzedonia

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  • 19 Ноября 201919:39
Сюжеты: Джулия Робертс (Julia Roberts), Рекламные кампании

Главная красотка Голливуда вновь стала модным амбассадором итальянского бренда Calzedonia - рекламная кампания новой коллекции превратилась в путешествие актрисы из прохладного  Парижа в снежный Санкт-Петербург и затем - в солнечную Верону. 

И если тонкие ажурные колготки пригодятся нам лишь в особенных случаях, то к утеплененной меланжевой модели из волокон модала и кашемира стоит присмотреться внимательно и найти свой оттенок - пепельный, как у Джулии или синий, кофейный, черный, карамельный, а может даже фиолетовый! 

Зима с Calzedonia обещает быть теплой и стильной!

Автор: Диана Мицкевич

 

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