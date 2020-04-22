ECCO поддерживает инициативу «Поможем врачам помогать» в рамках борьбы с COVID-19

Компания ЕССО в России участвует в благотворительной инициативе Фонда Созидание "Поможем врачам помогать". Цель бренда - оказать помощь медицинскому персоналу, который по 24 часа в сутки находится на ногах, исполняя свои обязанности, спасая жизни людей, заболевших COVID-19. Комфортная и качественная обувь в данных обстоятельствах – это необходимость, чтобы сохранить силы и здоровье врачей. Обувь ECCO, которую мы выбрали для врачей, - максимально удобная, легкая и мягкая. Она поможет уменьшить нагрузку на ноги и спину и сделать дежурства менее утомительными.

При поддержке благотворительного Фонда Созидание 400 пар мужской и женской обуви ЕССО SOFT и VIBRATION передаются персоналу Тарусской больницы и ГБУЗ МО "Солнечногорская ЦРБ".

"Это знак нашей признательности врачам и медсестрам за их непрерывный тяжёлый труд и борьбу против коронавируса", - комментирует Генеральный директор ECCO в России Allan Rosenberg.