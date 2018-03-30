ECCO выпускает женскую версию популярной модели ECCO CAGE PRO

Вдохновленные успехом мужской версии, они дополнили этой моделью и женскую коллекцию с нового сезона SS18. ECCO CAGE PRO сочетает в себе удобство, комфорт и при этом эстетику, что немаловажно для прекрасной половины человечества.

С момента своего запуска, . ECCO CAGE PRO произвела революцию в гибридной концепции, обеспечивая органичный структурный дизайн подошвы, что является менее агрессивным, чем шипы и минимизирует ее засорение, обеспечивая исключительную стабильность, а благодаря технологии Gore-tex еще и обеспечивает 100% водонепроницаемость.