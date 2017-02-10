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Артем Кузелев

Эди Кэмпбелл в фотосессии Vogue Paris. Февраль, 2017

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  • 10 Февраля 201715:26
Сюжеты: Vogue

Британская модель стала главной героиней фотопроекта Аласдера Маклеллана.

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  • Vogue Paris. Февраль, 2017

В февральском номере французского Vogue опубликована фотосессия с Эди Кэмбелл в главной роли. Британская модель давно не появлялась в глянце, поэтому съемка стала приятным сюрпризом для поклонников Эди. Во время сессии модель примерила яркий образ и наряды из актуальных коллекций. За создание снимков отвечал британец Аласдер Маклеллан.

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