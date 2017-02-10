Эди Кэмпбелл в фотосессии Vogue Paris. Февраль, 2017

Британская модель стала главной героиней фотопроекта Аласдера Маклеллана.

1 / 10 Vogue Paris. Февраль, 2017



















В февральском номере французского Vogue опубликована фотосессия с Эди Кэмбелл в главной роли. Британская модель давно не появлялась в глянце, поэтому съемка стала приятным сюрпризом для поклонников Эди. Во время сессии модель примерила яркий образ и наряды из актуальных коллекций. За создание снимков отвечал британец Аласдер Маклеллан.