Эди Кэмпбелл в фотосессии Vogue Paris. Февраль, 2017

Британская модель стала главной героиней фотопроекта Аласдера Маклеллана.
В февральском номере французского Vogue опубликована фотосессия с Эди Кэмбелл в главной роли. Британская модель давно не появлялась в глянце, поэтому съемка стала приятным сюрпризом для поклонников Эди. Во время сессии модель примерила яркий образ и наряды из актуальных коллекций. За создание снимков отвечал британец Аласдер Маклеллан.
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