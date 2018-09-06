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Артем Кузелев

Эди Слиман меняет фирменный стиль Celine

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  • 06 Сентября 201820:52
Сюжеты: Celine, Hedi Slimane (Эди Слиман)

Парижский дом моды представил новое начертание названия и логотип.

Эди Слиман принимается за очередную революцию в мире моды. Сегодня дизайне представил новый логотип парижского дома моды и измененное, более лаконичное начертание название Celine. Дизайнер с легкостью лишил название аксанта и использовал модернистский шрифт. Кроме того, Эди удалил все старые посты на официальной страничке марки в Instagram, предпочитая писать свою историю с чистого листа.

Дебютная коллекция нового креативного директора будет представлена 28 сентября в Париже. А в Нью-Йорке уже появились рекламные постеры с обновленной фирменной символикой.

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