Эди Слиман меняет фирменный стиль Celine

Парижский дом моды представил новое начертание названия и логотип.

Эди Слиман принимается за очередную революцию в мире моды. Сегодня дизайне представил новый логотип парижского дома моды и измененное, более лаконичное начертание название Celine. Дизайнер с легкостью лишил название аксанта и использовал модернистский шрифт. Кроме того, Эди удалил все старые посты на официальной страничке марки в Instagram, предпочитая писать свою историю с чистого листа.

Дебютная коллекция нового креативного директора будет представлена 28 сентября в Париже. А в Нью-Йорке уже появились рекламные постеры с обновленной фирменной символикой.