Эди Слиман обновил коллекцию сумок Celine

Парижский дом моды представил несколько новых моделей, придуманных новым креативным директором.

Эди Слиман обновил линию аксессуаров Celine еще шестью сумками. Для начала дизайнер создал две новые версии уже известно нам по выходу в свет Леди Гаги модель 16 bag, выполнив ее в двух размерах и нескольких цветовых вариантах. Также Слиман показал небольшую сумку на цепочке C bag, сумку с крупной декоративной застежкой Triomphe и овальную стеганую C charm. Сообщается, что скоро новинки поступят в продажу.