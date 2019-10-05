Эди Слиман подарил Джастину и Хейли Бибер кожаные куртки

В честь молодоженов дизайнер украсил спины моделей словами Husband и Wife.

В последний день сентября в Южной Каролине состоялась вторая свадебная церемония Джастина и Хейли Биберов. Среди звездных гостей торжества можно было видеть Кендалл Дженнер, Кэти Перри, Джейдена Смита и Джоан Смоллс. Эди Слиман присутствовать на празднике не мог, но передал молодоженам свой подарок – две кожаные куртки-косухи, с надписями Husband и Wife на спинах. Как оказалось, Джастин является давним поклонником дизайнера.