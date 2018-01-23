Эди Слиман присоединился к дому Celine

Самым большим сюрпризом этого уикенда стала новость о назначении Эди Слимана креативным директором мужской линии парижского дома моды.

Новость сообщили в доме Celine и тут же подтвердили представители Эди Слимана. Дизайнер возглавит мужское направление парижской марки уже с 1 февраля, а первую коллекцию для Celine представит на Неделе моды в Париже в сентябре. Кроме мужской одежды, Эди также будет отвечать за линию ароматов.

Один из самых восторженных поклонников дизайнера, Карл Лагерфельд уже прокомментировал известие прессе: «Я очарован, какой прекрасный выбор. Это будет замечательно». Настроение Лагерфельда разделяет и председатель и главный исполнительный директор концерна LVMH, Бернар Арно: «Я особенно рад, что Эди вернулся в группу LVMH и взял на себя креатив нашего дома Celine». Арно также добавил, что считает Слимана «одним из самых талантливых дизайнеров нашего времени».