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Артем Кузелев

Эди Слиман пробует себя в роли кондитера

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  • 18 Сентября 201920:08
Сюжеты: Celine

Креативный директор дома Celine выпустил печенье, леденцы и шоколадные монеты с логотипами парижской марки.

В Instagram-аккаунте парижского дома Celine появились фотографии сладостей, объединенных название Triomphe. В мини-коллекцию вошли печенье, традиционные монеты из шоколада, завернутые в золотую фольгу, а также леденцы на палочке. Все сладости украшены логотипом Celine образца 1970-х годов – стилизованном под парижскую Триумфальную арку. Отсюда и название коллекции.

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