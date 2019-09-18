Эди Слиман пробует себя в роли кондитера

Креативный директор дома Celine выпустил печенье, леденцы и шоколадные монеты с логотипами парижской марки.

В Instagram-аккаунте парижского дома Celine появились фотографии сладостей, объединенных название Triomphe. В мини-коллекцию вошли печенье, традиционные монеты из шоколада, завернутые в золотую фольгу, а также леденцы на палочке. Все сладости украшены логотипом Celine образца 1970-х годов – стилизованном под парижскую Триумфальную арку. Отсюда и название коллекции.