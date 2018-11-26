Эди Слиман – самый влиятельный француз года

Журнал Vanity Fair France опубликовал рейтинг самых влиятельных граждан, разместив дизайнера на верхней строчке.

Главным героем декабрьского номера Vanity Fair France стал новый креативный директор дома Celine Эди Слиман. Дизайнер возглавил традиционный список самых влиятельных французов в этом году, сменив на лидирующей позиции миллиардера Ксавье Ньеля, основателя медиакомапнии Free. В честь таких перемен издание опубликовало большое интервью со Слиманом.

В список журнала также попали футболист Килиан Мбаппе, президент Эмманюэль Макрон, генеральный директор Rimowa Александр Арно и CEO парижского дома Balenciaga Седрик Шарби.