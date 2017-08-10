Эди Слиман возвращается в индустрию?

В новом интервью для Vogue Italia дизайнер дал понять, что после перерыва он не против вернуться к дизайну одежды.

О том, чем займется Эди Слиман после ухода из Saint Laurent, модная общественность не переставала рассуждать до последнего времени. Сам дизайнер всегда говорил, что мода никогда не являлась его главным приоритетом, а сам он хотел бы заниматься фотографией и журналистикой. Однако новое интервью, которое взял у него Люк Лейч из итальянского Vogue, проливает немного света на планы дизайнера.

Рассказывая о том, чем занимался в последнее время, Эди Слиман упомянул, что не против вернуться в моду. Хорошо отдохнувший после увольнения из Saint Laurent, модельер сообщил, что «возвращение к дизайну всегда будет одним из вариантов». Однако Слиман подчеркнул, что для него важна свобода творчества и возможность отстаивать целостность собственной работы.