Эди Слиман выставил свой дом на продажу

Дизайнер решил продать дом в Лос-Анджелесе, в котором проживал последние девять лет.

Особняк, который решил продать креативный директор Celine, находится в Беверли Хиллз и построен в 1961 году по проекту архитектора Рекса Лотери. Здесь Эди Слиман проживал последние девять лет, но теперь, похоже, решил окончательно осесть в Париже. В доме со стеклянными стенами есть пять спален и шесть ванных комнат. Внутренняя отделка выполнена в минималистском духе. Приобрести недвижимость можно за 17,5 миллиона долларов.