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Hedi Slimane (Эди Слиман) (31)
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Артем Кузелев

Эди Слиман выставил свой дом на продажу

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  • 18 Декабря 201810:04
Сюжеты: Hedi Slimane (Эди Слиман)

Дизайнер решил продать дом в Лос-Анджелесе, в котором проживал последние девять лет.

Особняк, который решил продать креативный директор Celine, находится в Беверли Хиллз и построен в 1961 году по проекту архитектора Рекса Лотери. Здесь Эди Слиман проживал последние девять лет, но теперь, похоже, решил окончательно осесть в Париже. В доме со стеклянными стенами есть пять спален и шесть ванных комнат. Внутренняя отделка выполнена в минималистском духе. Приобрести недвижимость можно за 17,5 миллиона долларов.

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