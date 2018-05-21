Эдвард Лахман получил премию Angénieux Award

Третий год подряд вручение престижной кинематографической награды Pierre Angénieux ExcelLens сопровождается коктейльной вечеринкой после официальной церемонии на террасе Mouton Cadet Wine Bar.

Каждый год Angénieux Award привлекает внимание индустрии к достижениям кинооператоров, чья работа имеет поистине историческую значимость. На этот раз премия, которая в 2016 году была получена Питером Сушицки, а в 2017-м — Кристофером Дойлом, досталась американскому фотографу, режиссеру и оператору Эдварду Лахману —как дань уважения его 45-летней карьере. За это время он поучаствовал в съёмках 75 картин и документальных фильмов — рекордной цифре.

Получение награды он отметил в компании таких талантов мира кино, как Майкл Питт, Джейми Бошер, Элоди Буше и Науэль Перес Бискаярт (этот аргентинский актёр, к слову, исполнил роль в фильме «120 ударов в минуту», получившем одну из наград в Каннах в 2017 году).