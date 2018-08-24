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Артем Кузелев

Едзи Ямамото захватывает интернет

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  • 24 Августа 201811:56
Сюжеты: Yohji Yamamoto

Японский дизайнер запустил международный онлайн-шоп с продукцией всех своих марок.

Теперь приобрести вещи, созданные Едзи Ямамото, станет гораздо проще. Дизайнер запустил на днях новый международный онлайн-шоп, ассортимент которого составили продукты всех его брендов: Yohji Yamamoto Produce, S’YTE, Ground Y, discord Yohji Yamamoto, +NOIR, Y’s и LIMI feu. Доставку магазин осуществляет в 130 стран мира, в том числе и в Россию.

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