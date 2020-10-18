Эффективные средства для очищения, тонизирования и регенерации кожи

Очищение кожи - один из основных этапов ухода, которым не следует пренебрегать ни при каких обстоятельствах. Возвращаясь домой вечером после насыщенного дня, мы порой наспех смываем макияж, забывая о глубоком очищении и тонизировании кожи. А между тем, это важная процедура, восстанавливающая баланс рН, способствующая регенерации верхнего слоя эпидермиса и подготавливающая кожу к эффективному увлажнению и восстановлению.

Представляем средства для очищения, тонизирования и регенерации кожи от польского бренда Eveline Cosmetics.

Очищающе-увлажняющая пенка для для умывания Bio кокосовая вода Bio Алое вера серии I LOVE VEGAN FOOD Eveline Cosmetics для всех типов кожи, в том числе чувствительной.

Очищающе-увлажняющая пенка для умывания с кокосовой водой и алоэ вера бережно очищает и освежает. Мягкая кремовая текстура мгновенно удаляет загрязнения, не раздражая и не высушивая даже самую чувствительную кожу. Интенсивно увлажняет, успокаивает, защищает от раздражений.

- 100% натуральный алоэ вера эффективно успокаивает, интенсивно увлажняет и разглаживает.

- Кокосовая вода глубоко увлажняет, регенерирует и питает кожу.

- Зеленый чай очищает поры, улучшает цвет лица и уменьшает покраснения кожи. - - -

- Комплекс прeбиотиков защищает невидимый защитный слой кожи – её микробиом.

1) Микробиом – это натуральный слой кожи, состоящий из различных микроорганизмов (микрофлоры). Он регулирует работу иммунной системы кожи и выполняет роль ее защитного барьера от патогенных бактерий, которые ежедневно атакуют кожу. Если кожа в хорошем состоянии - ее микробиом сбалансирован.

2) Частый контакт с негативными внешними факторами и загрязнениями разрушает натуральную микрофлору, что приводит в результате к формированию угревой сыпи и воспалений, сухости и стянутости рогового слоя.

3) Защиту микробиома кожи обеспечивают в косметических средствах компоненты про- и пребиотики, добавление которых в формулы является «горячим трендом» в косметологии

Уникальные 100% веганские формулы продуктов серии, обогащенные необыкновенным питательным потенциалом растительных компонентов, комплексно ухаживают, эффективно ревитализируют и заметно улучшают состояние кожи.

Отшелушивающий тоник, придающий сияние - Eveline Cosmetics.

Благодаря 5% гликолевой кислоте в составе, тоник бережно и глубоко очищает кожу, удаляет ороговевшие клетки, улучшая цвет лица и состояние кожи. Выравнивает уровень pH. При нанесении оказывает мощное отшелушивающее, увлажняющее и антиоксидантное действие, а также стимулирует синтез коллагена. При регулярном использовании тоника поры очищаются, кожа становится нежной, бархатистой и более эластичной. Подходит для всех типов кожи, в том числе и чувствительной.

Эффективные активные компоненты:

Гликолевая кислота – фруктовая AHA-кислота, которую получают в процессе переработки растительных компонентов, это хороший отшелушивающий агент. Она отлично растворяет склеивающее клетки вещество, что позволяет ускорить обновление клеток и избавиться от мертвых частичек кожи. В результате на поверхности остается новый, гладкий и более ровный слой кожи, исчезают пигментные пятна, появляется естественное свечение.

Гликолевая кислота способна увеличить производство кожей коллагена и избавить от мелких морщинок. Кроме того, гликолевая кислота оказывает увлажняющий эффект, так как способствует росту уровня гиалуроновой кислоты в коже.

Гель алоэ вера предотвращает сухость, успокаивает и способствует активному восстановлению кожи.

Комплекс пяти растительных экстрактов: гамамелиса, арники, конского каштана, мальвы, иглицы укрепляет естественный защитный барьер кожи, увлажняя ее и питая.

- бережно очищает

- удаляет ороговевшие клетки

- сужает поры

- улучшает тон и состояние кожи

Применение:

Смочите тоником ватный диск и аккуратно протрите лицо, шею и область декольте, избегая области вокруг глаз. Тоник не требует смывания.

Крупнозернистый очищающий скраб для лица Facemed+ от Eveline Cosmetics.

Крупнозернистый очищающий скраб лица 3в1 на основе Абрикосовых косточек глубоко и эффективно очищает поры от загрязнений, не раздражая кожу.

Благодаря натуральным компонентам, скраб деликатно удаляет ороговевшие клетки, способствуя регенерации и глубокому увлажнению, а также выравнивает поверхность кожи, придавая ей мягкость и гладкость. Эффективные активные компоненты: Измельченные 100% натуральные косточки абрикоса эффективно очищают и выравнивают поверхность кожи. Экстракт ромашки влажняет, смягчает и питает кожу лица. AQUAXYL™ – Технология Hydraconcept 3D™ интенсивно увлажняет кожу.

Преимущества:

эффективно очищает поры от загрязнений

деликатно удаляет ороговевшие клетки

способствует регенерации и глубокому увлажнению

Применение:

Наносить на влажную очищенную кожу лица, избегая зоны вокруг глаз, массировать 2-3 мин., смыть водой. Применять 2-3 раза в неделю.