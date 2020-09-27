Эффектная палитра макияжа: помада-бальзам и румяна Eveline Cosmetics

Макияж губ - это завершающий штрих женского образа. Правильно подобранная помада позволяет не только выгодно подчеркнуть достоинства и грамотно скорректировать недостатки, но и добавить дополнительный уход. Дело в том, что нежная и чувствительная кожа губ каждый день подвергается негативному воздействию окружающей среды, поэтому ей требуется увлажнение и питание.

OH! MY KISS ПОМАДА-БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ 2в1 Eveline Cosmetics

Уникальное средство для губ, сочетающее в себе преимущества губной помады и увлажняющего бальзама.

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:

•- масло Ши - содержит витамины А и Е. Обладает противовоспалительными и антибактериальными свойствами. Оно также действует, как естественный солнечный фильтр (защита SPF 6- 10) и стимулирует выработку коллагена.

•- пептидный комплекс - обладает способностью проникать в самые глубокие слои кожи. В то же время активизирует выработку коллагена и разглаживает кожу не только снаружи, но и изнутри. Эффективно восстанавливает гидролипидный слойкожи и предотвращает ее обезвоживание, а также успешно защищает от ультрафиолетового излучения.

Румяна Fell the Blush Eveline Cosmetics

Румяна в изящной круглой баночке - это прекрасная возможность придать коже лица кокетливый румянец и обеспечить свежий, отдохнувший вид. Бархатистая и легкая пудровая текстура образует равномерный слой, не забивает поры и не затрудняет дыхание кожи. Благодаря натуральным пигментам, лицо выглядит потрясающе, но при этом естественно. Великолепная стойкость позволяет румянам держаться целый день не тускнея и не осыпаясь.

Способ применения

Нанесите небольшое количество румян, улыбнитесь, это лучший способ найти на щеках правильные участки для нанесения румян. Слегка коснитесь зоны «яблок» на щеках и двигайтесь по направлению к уху, интенсивность цвета регулируйте самостоятельно.

Восхищайте красотой и пусть палитра Вашей жизни будет яркой и насыщенной положительными эмоциями!