EIMI StyleBar: новые стайлинг-сервисы по созданию быстрых и модных укладок в салонах-партнёрах Wella Professionals

Салоны-партнёры Wella Professionals предлагают новый стайлинг-сервис EIMI Style Bar, благодаря которому можно быстро создать именно ту укладку, которая раскроет Ваше настроение на текущий день. Теперь для похода в салон красоты не нужен особый случай – будьте в тренде и подчеркивайте свой стиль вместе с EIMI каждый день.

EIMI Style Bar предлагает меню укладок, в котором представлено 8 образов-историй, являющих собой квинтэссенцию текущих трендов и отточенного парикмахерского мастерства. Каждый образ тщательно продуман и основывается на самых популярных потребностях клиентов салонов красоты. Клиент может выбрать любую из этих beauty-историй в зависимости от того, насколько они соответствуют, во-первых, его индивидуальности, во-вторых, потребностям его волос: для клиентов с тонкими волосами предлагается несколько вариантов объёмных укладок, для клиентов с нормальной структурой волос – укладки, подчёркивающие текстуру и движение формы, а для клиентов с жесткими и непослушными волосами – укладки, позволяющие добиться контроля над гладкостью волос. Сервисное меню подробно рассказывает о каждой укладке, указывает на преимущества их исполнения на тонких и жёстких, длинных и средних волосах.

EIMI – это стиль большого города, жители которого привыкли к жизни в ритме non-stop. На бегу, где даже в индустрии моды появился fast-fashion, 30 минут могут быть решающими: именно за эти 30 минут стилист поможет вам создать личное послание миру о вас, ваших пристрастиях и настроении. Полчаса – это оптимальная продолжительность и удобный компромисс для тех, у кого каждая секунда на счету.

Меню сервисов EIMI Style Bar – это набор стильных настроений, говорящих о сочетании внешней ухоженности и внутренней уверенности.

Специально для визуализации меню сервисов EIMI Style Bar в дополнение к глобальным образам топ-стилист Wella Professionals и амбассадор стайлинга EIMI в России – Дмитрий Винокуров – создал коллекцию укладок SoEasy, объединив стилистику большого города с современными трендами. Съёмки коллекции поддержал одноимённый бренд одежды – SoEasy.

Сёрф-локоны

Тип волос: любой

Длина: длинные или средней длины

Расслабленная томность для современных Афродит. Стильная и естественная текстура, подходящая всем типам волос, словно созданная морскими волнами, южным солнцем и дуновениями прибрежного ветра.

Для создания понадобятся: лёгкий BB-лосьон EIMI Perfect Me, текстурирующий спрей EIMI Ocean Spritz и сухой шампунь EIMI Dry Me.

Бохо-шик

Тип волос: любой

Длина: длинные или средней длины

Богемное плетение на распущенных волосах – рафинированность и сексуальность соединяются воедино в трехпрядном плетении. Городские нимфы с солнцем в душе и свободолюбивым нравом плетут косы, а не интриги.

Для создания понадобятся: текстурирующий спрей EIMI Ocean Spritz и сухой шампунь EIMI Dry Me.

Лёгкие волны

Тип волос: тонкие

Длина: длинные или средней длины

Женственный образ с чарующим естественным объёмом и эффектной игрой локонов. Мягкий каскад ухоженных волос, от которого невозможно отвести взгляд. Идеально подходит для тонких волос, нуждающихся в притягательности объёма.

Для создания понадобятся: мусс для прикорневого объёма EIMI Root Shoot, стайлинг-гель EIMI Shape Me и лак для волос EIMI Stay Styled.

Игра текстур

Тип волос: нормальные

Длина: короткие или средней длины

Мятежный дух, уравновешенный чёткой геометрией, выделяет текстуру и добавляет подвижность форме. Неотразимое смешение стилей и капелька бунтарства, добавляющая образу актуальности. Смелый вызов обыденности от корней до самых кончиков.

Для создания понадобятся: пена для локонов EIMI Boost Bounce, термозащитный спрей EIMI Thermal Image, эластичный стайлинг-крем EIMI Grip Cream и лак EIMI Stay Styled.

Глянцевая элегантность

Тип волос: жёсткие и непослушные

Длина: длинные или средней длины

Укрощение «строптивых» — жестких, пористых — волос превращается в утончённую процедуру, а они сами приобретают сияющий блеск. Безупречная гладкость выпрямленных волос, к которым хочется прикасаться. Волосы из непослушных превращаются в покладистые и ведут себя, как шелковые.

Для создания понадобятся: лёгкий BB-лосьон EIMI Perfect Me, термозащитный спрей EIMI Thermal Image, помада для придания блеска EIMI Just Brilliant.

Обворожительный объём

Тип волос: тонкие

Длина: длинные или средней длины

Олицетворяет непринужденность выходных в большом городе. Элегантный casual с добавлением естественного объёма идеально подходит для тонких волос. Приподнятое настроение на весь день, независимо от обстоятельств.

Для создания понадобятся: пена для объёма EIMI Natural Volume, термозащитный спрей EIMI Thermal Image, сухой шампунь EIMI Dry Me, лак для волос сильной фиксации EIMI Stay Styled.

Богемный твист

Тип волос: нормальные

Длина: короткие или средней длины

Классика в современном прочтении с интригующими хитросплетениями сюжета для волос, которым важны текстура и подвижность. Новая жизнь классики, которая становится выражением своего стильного «Я».

Для создания понадобятся: стайлинг-гель EIMI Shape Me, термозащитный спрей EIMI Thermal Image и моделирующий гель EIMI Pearl Styler.

Непринужденная гладкость

Тип волос: жёсткие и непослушные

Длина: длинные или средней длины

Дуновение ветра, нежное сияние жёстких, пористых и непослушных волос, успокоенных загадочностью настроения. За старательной небрежностью образа стоит ловкость рук мастера — и никакого мошенничества.

Для создания понадобятся: лёгкий BB-лосьон EIMI Perfect Me, минеральный текстурирующий спрей EIMI Ocean Spritz, сухой шампунь EIMI Dry Me, термозащитный спрей EIMI Thermal Image и лак для волос сильной фиксации EIMI Stay Styled.