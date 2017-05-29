Екатерина Ребежа представила коллекцию «Блошиный рынок» на фестивале Губернский стиль 2017

Коллекция «БЛОШИНЫЙ РЫНОК» -удивительное по богатству красок и целостности ансамбля зрелище! Пестрая, звонкая, базарная! В ней теснейшим образом сплетены крестьянский и городской фольклор.

Источником вдохновения послужила этнографическая экспедиция на Русский Север. Самая крупная коллекция Архангельского государственного музея деревянного зодчества и народного искусства «Малые Карелы», а также пленительное очарование мезенского костюма, стали настоящей сокровищницей и кузницей ярких самобытных идей. Обращение к теме Русского Севера: мотивам, образцам художественного творчества (поделки кустарей), разнообразным проявлениям традиций народной культуры (сцены чаепития), помогли достичь стилистического единства и воспользоваться богатством художественно-выразительных средств.

Не малый интерес вызвали и архангельские «козули» -настоящие произведения народного искусства! Так же, мощным творческим зарядом, одарили картины Малявина, Архипова, Кустодиева и творчество северного сказочника С. Г. Писахова, передающих яркое национальное своеобразие русской народной жизни.

В Архангельских селах виден тот старинный женский наряд, главная задача которого тщательно скрывать форму тела в складках толстой парчовой материи.

По этому пропорции силуэтных решений в коллекции «БЛОШИНЫЙ РЫНОК» тяготеют к пышным объемам, как бы скрывая строение фигуры и создавая впечатление монументальности, тяжеловесности и величия.

Большое внимание уделено образу птицы-одному из древнейших в народном творчестве и в различных жанрах фольклора. Мифический образ «пернатой чаровницы» – символизировал радость, добро, красоту и счастье. Линии рисунка свободны и выразительны в каждом движении.

Характерной особенностью являются броские контрастные сочетания цветов: малинового, желтого, черного, зеленого, фиолетового и др.

В коллекции органично соединяются различные виды декоративного творчества (вязание, роспись по дереву и пластику, акриловая набойка на ткани, лоскутная техника шитья), используются разнообразные материалы и сочетание фактур (мех, сукно, шерсть, панбархат, плащевая ткань, трикотаж, гобелен, пластмасса).