Екатерина Романова. Осень-зима 2017-18

Образ новой коллекции дизайнера Екатерины Романовой посвящён жительнице огромного мегаполиса, интеллектуальной особе, ценящей комфорт, но и не треяющей за ним своей женственности. Для создания осенне-зимней коллекции Екатерина Романова обращается к теме путешествий на Туманный Альбион, вдохновляясь культурой и стилем Великобритании – страны, которая у многих асоциируются с туманной и дождливой погодой и вечной осенью.

Что такое английский стиль в одежде? Это, с одной стороны, аристократичная классика, комфорт и обращение к традициям, с другой – умопомрачительная креативность, присущая таким районам Лондона как Сохо. Это заложенное в понятие английского стиля противоречие и стремится выразить в своей коллекции дизайнер.

Основной материал этой коллекции - шерсть, наряду с которой используются хлопок, кожа, бархат и шёлк. Среди тканей Екатерина выбирает типично английский твид и костюмные ткани. Это не только монохромные ткани, но и ткани в клетку, отсылающие нас к шотландскому «килту». Также в коллекции будут представлены уютные вещи из вязаного трикотажа.

Основная цветовая гамма коллекции – приглушённая, в ней преобладают чёрный, оттенки серого, тёмно-синего, шоколадного. Яркие цветовые акценты выполнены в оттенках красного, поскольку именно красная «роза Тюдоров» является символом Англии.

Чтобы оживить образы и не сделать их слишком консервативными, Екатерина вносит в коллекцию игру фактур как одно из основных средств выразительность. В образах будет представлен такой красочный приём, традиционный для культуры Англии, как пэчворк (patchwork, дословно - лоскутное шитьё). А поскольку Англия известна ещё и своими учебными учреждениями, то Екатерина обыгрывает и тему академического стиля, представляя удлинённые рубашки-пальто, комбинируя хлопковую ткань для рубашек с плотной шерстью.

В силуэтах и крое Екатерина отражает принципы традиционной для Англии архитектуры, основанной на прямых линиях и геометрии. Основные силуэты коллекции можно описать геометрическими фигурами – квадратом, прямоугольником и трапецией. Во избежание слишком угловатых, «мужских» силуэтов, Екатерина подчёркивает женственность акцентируя талию.

Ядро коллекции составят укороченные жакеты и жилетки из твида и кожи, удлинённые прямые жилеты и пальто, шерстяные кюлоты, юбки-трапеции и брюки с высокой талией, трикотажные свитера. Не забывая об идее комфорта и академичности, дизайнер дополняет эти образы удобной обувью – ботинками-оксфордами, ботильонами на шнуровке и устойчивых толстых каблуках.

Дизайнер выражает благодарность агенству моделей Z'Smodels"; украшения предоставлены брендом " ENZO BENZO", компании Calipso" за предоставленную обувь; сумки предоставлены грузинским брендом "Gepherrini ". Стилисту по прическам Юрию Шкарпетину. В показе принимала участие в качестве почетной гостьи Лена Ленина.