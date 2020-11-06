Екатерина Сапогова: покоряя мир красотой и талантами

На днях в Бейруте прошел международный конкурс красоты World Next Top Model. Это единственное мероприятие подобного рода, которое транслировалось на MTV. Екатерина Сапогова из Москвы (инстаграм @kate_topmodel) сумела завоевать там престижный титул Miss Europe и еще раз доказала, что русские девушки – лучшие в мире! О победе и планах на будущее она рассказала в интервью.

Екатерина, расскажите, почему Вы приняли решение участвовать в конкурсе?

Случай. Да, тот самый Господин случай. О конкурсе World Next Top Model узнала совершенно случайно и сразу почувствовала, что это мое, что мне обязательно нужно принять участие.

Мое жизненное кредо – «Идти вперед, не останавливаясь, постоянно примеряя новые сапожки» (моя фамилия сама говорит об этом) Было страшно решиться, но риск - благородное дело. Чувство, что я россиянка и буду представлять Россию на международном конкурсе, возможно, это был самый сильный стимулирующий фактор, который двигал мною. Тем более, у меня есть мой актив - красота, ум, разносторонность, то, чем меня наградила природа и что дали мои родители, а еще упорный труд. Никогда нельзя упускать шансы, которые дает тебе судьба. «Люди обедают, только обедают, а в это время слагается их счастье», — писал Чехов.

Вы такая изящная и с такой тонкой натурой. Как вам удалось завоевать престижный титул Miss Europe?

Надо всегда заряжать внутреннюю батарейку. Думаю, в этом секрет успеха. Это мероприятие призвано максимально раскрыть каждую девушку, за плечами которой долгий и самобытный путь от маленькой принцессы к настоящей королеве.

А я психолог и персональный тренер по раскачке женской сексуальности. И я хотела проверить действие моей разработанной методики, а где, как не на таком престижном конкурсе это было лучше всего сделать? И вот, применив свою технологию, я на собственном примере показала, что все возможно. Теперь я - Miss Europe! Россия – это значительная часть Европы. А я россиянка!

А что Вы почувствовали, когда победили?

Энергетическое кольцо Судьбы сомкнулось. Баланс стал безупречным. Состояния полета, вираж и внутренний голос кричит: «Ликуй!» Проговариваю себе: «Just keep smiling».

И, конечно, я испытала фейерверк эмоций! Я была очень рада. Аплодисменты от зрителей просто зажигали внутри огонь! Королева красоты - это не только красивая картинка внешне, это, прежде всего, сильная личность. Взгляд, сильнее кинжала, и улыбка, которая своей тайной способна тронуть любое сердце. Корона. Я – Miss Europe!

А еще для меня было очень важно видеть, что мои родители улыбаются и гордятся мной! Семья для меня вообще – это самое главное!

Расскажите, как складывались отношениями с другими участницами?

В World Next Top Model участвовали 28 девушек из разных стран мира. Была очень продуктивная атмосфера. Я очень рада, что со всеми конкурсантками у меня сложились хорошие, теплые отношения. Думаю, дело в том, что я дипломат по натуре (улыбается) А еще я как профессиональный психолог давала советы, поддерживала участниц в трудную минуту. С некоторыми из девушек я продолжаю общаться и сейчас, у нас уже установились дружеские отношения.

А что Вы можете сказать о членах жюри?

Нас оценивала международная команда из профессионалов. Для меня было очень важно, что за меня проголосовали представители из разных стран. Это судейство было действительно независимым и справедливым.

А что было самым сложным в конкурсе?

Установить «Линию времени», создать свой алгоритм эффективности и продуктивности и сфокусироваться. Моей целью стало найти секрет, который позволит мне быть достойной и достигнуть высот. Сложно было создать супер-концентрацию: «Цель-фокус-выстрел».

При подготовке к конкурсу надо было, чтобы мои краски уникальности заиграли всеми цветами радуги. Весь спектр идей соединился воедино и стал создавать образ, который должен был быть представлен на конкурсе.

Ну и, конечно, эпидемиологическая ситуация тоже заставила немного поволноваться, мы до последнего момента не были уверены, разрешат ли в этом году проводить мероприятие.

А что Вам в итоге дала эта победа?

Эта победа лично для меня открыла новые горизонты и перспективы развития.

Я поняла, что хочу идти дальше, дальше и дальше. Не останавливаться. Мечтать. Любить и быть любимой. Достигать. Радоваться. Проживать каждое мгновение жизни интересно и с вдохновением.

Конкурс открыл во мне грани моей личности и красоты. Моя королевская стать этому наглядное подтверждение. Я открыта этому миру и с благодарностью принимаю этот мир.

Ваши планы на будущее?

Я хочу реконструировать свой бизнес-план и продолжить свой бизнес в творческой сфере. Я точно знаю, что главные составляющие успеха – это трудолюбие, целеустремленность и сильный характер, а не только природные данные и талант. Сейчас меня привлекает индустрия моды, дизайна и стиля. И я хочу попробовать свои силы в этих сферах в самое ближайшее время. Также хочу открыть для себя новое направление, стать амбассадором своих любимых брендов, участвовать в фотосессиях и показах на постоянной основе, сниматься в клипах… И теперь я знаю, мой метод работает. И я готова помогать другим и делиться своим опытом.

Чтобы не упустить свой шанс, девушки, участвуйте в конкурсах красоты. Это незабываемый опыт, офигенные эмоции, новые знакомства. А чтобы каждая дошла до победы, пройдите свой индивидуальный курс с персональным тренером по раскачке женской сексуальности.