Эко-кружево в новой коллекции Hunkemöller

В рамках инициативы по устойчивому развитию Together Tomorrow (Завтра вместе) нидерландский бренд Hunkemöller объявляет о запуске первой коллекции нижнего белья из эко-кружева, произведенного на 68% из переработанного нейлона (полиамида), а также коллекции домашней одежды и аксессуаров из эко-хлопка и эко-вискозы LENZING™ ECOVERO™. Теперь покупательницы бренда могут не только выглядеть и чувствовать себя сексуально, но и одновременно помогать заботиться о планете.

Первая коллекция нижнего белья Hunkemöller из эко-кружева состоит из моделей бра с глубоким вырезом и небольшим пуш-ап эффектом для соблазнительного декольте, более расслабленных моделей без косточек, а также бралеттов и разных вариантов трусиков – от стрингов до бразильских. Вишенкой на торте стали насыщенные ягодные цвета коллекции – сочная черника, сладкая малина и спелый крыжовник.

Модели домашней одежды эко-коллекции дизайнеры Hunkemöller посвятили дикой природе, раскрасив пижамы с шортами или брюками-палаццо всевозможными принтами в виде диких животных, свободно гуляющих на природе.

Коллекция в самой широкой размерной сетке для девушек с любым типом фигуры поступит во все российские магазины Hunkemöller.

Об инициативе Together Tomorrow

От помощи слонам и проблем загрязнения Мирового океана совместно с топ-моделью Даутцен Крез и фондом «Knot my Planet» до маркетинговых кампаний по поддержке здорового бодипозитива и показов с участием моделей с разными типами фигуры, внешности и стиля - бренд уже долгие годы остается неравнодушен к проблемам окружающей среды, животных и людей. Новая глобальная инициатива Together Tomorrow (Завтра вместе) призвана объединить все виды деятельности компании, направив их на достижение таких стратегически важных целей, как создание устойчивого продукта, благополучие каждого из сотрудников, защита прав животных, а также этническое и социокультурное многообразие. Внести свой вклад в устойчивое развитие смогут и покупательницы: специально для них бренд разработал памятку из 20 простейших советов.