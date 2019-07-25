Экоактивисты в осенней кампании Stella McCartney

Британский дизайнер пригласила в рекламу осенне-зимней коллекции не только моделей, но и участников проекта Extinction Rebellion.

В съемке нового кампейна марки Стеллы Маккартни приняли участие модели Эмбер Валетта, Чу Вонг и Эмма Лэйрд. Однако британскому дизайнеру этого оказалось недостаточно, и Стелла пригласила стать героями рекламы ученого-приматолога Джейн Гудолл и активистов из социально-политической группы Extinction Rebellion: Дею Уорд, Руби Манслоу и Тори Цуй. Съемки проходили на фоне валлийских пейзажей, а запечатлел участников в одежде из переработанных материалов фотограф Джонни Дюфорт.