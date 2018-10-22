Экоколлекция Стеллы Маккартни для adidas

Британский дизайнер разработала очередную капсулу для спортивного бренда, основанную на самых передовых экологичных материалах.

О том, что Стелла Маккартни – ярая приверженка экологичной моды и разумного потребления, все знают уже давно. Дизайнер постоянно подтверждает это своими коллекциями и публичными выступлениями. Сотрудничество со спортивным брендом adidas – еще одна возможность для Стеллы заявить о самом важном, ведь марка пропагандирует такие же взгляды.

Идеальной комбинацией этики и инноваций стала коллекция текущего сезона, созданная Маккартни в рамках коллаборации с adidas. В ней модельер экспериментирует с эстетикой, выбирая животные принты, цветные полосы в спортивном духе и структурированные силуэты. В целом, все это укладывается в наши представления о спорте, но выглядит все же довольно оригинально.

Однако самое главное в этой коллекции – материалы, с которыми работает Стелла. Найдя себе единомышленника в лице такой авторитетной компании, Маккратни использует самые передовые экоматериалы. Создавая новую коллекцию, дизайнер работала с технологией Climaheat, предназначенной для регулирования температуры тела и защиты от холодных зимних ночей. Однако весь используемый текстиль создан из переработанного полиэфира и органического хлопка. Также в коллекции присутствует несколько более инновационных тканей: Parley Ocean Plastic из пластиковых отходов и ECONYL из тканевых отходов и рыболовных сетей.