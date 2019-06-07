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Артем Кузелев

Экологичная инициатива компании Benetton

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  • 07 Июня 201912:06
Сюжеты: Benetton

Представители итальянского холдинга сообщили, что компания готовится к переходу на экологичный хлопок.

Итальянская группа Benetton, в которую входят марки United Colours of Benetton и Sisley, планирует полностью перейти на экологически чистый хлопок к 2025 году. Компания будет использовать переработанное сырье или органический хлопок, имеющий сертификат Better Cotton Initiative (BCI). Benetton уже закупает хлопок, обработанный и собранный фермерами, которые полностью устраняют или максимально минимизируют использование удобрений и пестицидов, а также разумно используют воду и почву.

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