Экологичная инициатива компании Benetton

Представители итальянского холдинга сообщили, что компания готовится к переходу на экологичный хлопок.

Итальянская группа Benetton, в которую входят марки United Colours of Benetton и Sisley, планирует полностью перейти на экологически чистый хлопок к 2025 году. Компания будет использовать переработанное сырье или органический хлопок, имеющий сертификат Better Cotton Initiative (BCI). Benetton уже закупает хлопок, обработанный и собранный фермерами, которые полностью устраняют или максимально минимизируют использование удобрений и пестицидов, а также разумно используют воду и почву.