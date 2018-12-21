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Артем Кузелев

Экологичная мини-коллекция Helmut Lang

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  • 21 Декабря 201810:47
Сюжеты: Helmut Lang

Марка представила коллекцию унисекс-курток из переработанного нейлона.

Одной из самых интересных коллабораций конца года стало сотрудничество бренда Helmut Lang с компанией Parley for the Oceans. Последняя занимается сбором и переработкой океанического мусора из пластика. Итогом совместной работы стала мини-коллекция в духе унисекс, которую составили ветровки и дождевики из переработанного нейлона. Приобрести модели можно на официальном сайте Helmut Lang.

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