Экологичная мини-коллекция Helmut Lang

Марка представила коллекцию унисекс-курток из переработанного нейлона.

Одной из самых интересных коллабораций конца года стало сотрудничество бренда Helmut Lang с компанией Parley for the Oceans. Последняя занимается сбором и переработкой океанического мусора из пластика. Итогом совместной работы стала мини-коллекция в духе унисекс, которую составили ветровки и дождевики из переработанного нейлона. Приобрести модели можно на официальном сайте Helmut Lang.