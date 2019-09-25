Экологичная мода на выставке Futurum Moscow

20 октября в Музее Москвы откроется выставка-презентация молодых дизайнеров и художников, организованная Национальной палатой моды.

На выставке Futurum Moscow пять московских брендов покажут коллекции, созданные с учетом современных требований экологичной моды. Обращая особое внимание на существующие глобальные проблемы загрязнения окружающей среды, дизайнеры использовали в своих проектах переработанные материалы и безотходное производство. Посетители музея смогут увидеть образы от брендов RAKSHAMASHA by Marria Roslova, LALA LAGUNA, Velinask, VEREJA и YULIA TEN.