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Артем Кузелев

Экологичная мода на выставке Futurum Moscow

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  • 25 Сентября 201914:36

20 октября в Музее Москвы откроется выставка-презентация молодых дизайнеров и художников, организованная Национальной палатой моды.

На выставке Futurum Moscow пять московских брендов покажут коллекции, созданные с учетом современных требований экологичной моды. Обращая особое внимание на существующие глобальные проблемы загрязнения окружающей среды, дизайнеры использовали в своих проектах переработанные материалы и безотходное производство. Посетители музея смогут увидеть образы от брендов RAKSHAMASHA by Marria Roslova, LALA LAGUNA, Velinask, VEREJA и YULIA TEN.

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