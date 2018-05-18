Экологичная мода от Oysho в коллекции Join Life

Коллекции Oysho — это стиль, отвечающий при этом нормам охраны окружающей среды. Все изделия из коллекции Join Life сделаны из экологичного сырья, например, из органического хлопка, выращенного из семян без генетических модификаций и с использованием натуральных удобрений. Еще один пример — волокно Tencel, производство которого осуществляется по замкнутому циклу с 100% повторным использованием воды. Это волокно получают из древесины, которая используется в согласии с ответственным лесопользованием и возобновлением зеленых насаждений.

При производстве изделий из переработанных тканей расходуется меньше природных ресурсов и вырабатывается меньше отходов, что позволяет снизить воздействие на окружающую среду и сохранить биологическое разнообразие. На основе этих материалов созданы коллекции Oysho с содержанием переработанного полиэстера, который производится из использованных пластиковых бутылок. Другой пример - новая линия купальных костюмов Wear the change из переработанного полиамида, изготовленных из утилизированных рыболовных сетей, ковриков и остатков текстильного производства.

Проект Join Life касается не только сырья для производства готовых изделий. Он также включает оптимизацию логистики, открытие экологически эффективных магазинов, упаковку из переработанных материалов для доставки онлайн-заказов и программу сбора использованной одежды.