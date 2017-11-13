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Артем Кузелев

Экологичная мода в Музее Виктории и Альберта

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  • 13 Ноября 201713:13

Знаменитый лондонский музей анонсировал выставку, посвященную экологичному тренду в модной индустрии.

Будущей весной в лондонском Музее Виктории и Альберта откроет дери экспозиция Fashioned from Nature. Проект исследует взаимоотношения моды и экологии. На выставке можно будет увидеть работы дизайнеров, которые придерживаются принципов этичного производства и создают одежду из переработанных материалов. Уже сейчас известно, что экспозицию составят некоторые вещи Dior, Dries Van Noten и Calvin Klein. Кроме того, часть проекта кураторы посвятили эко-активистам: Вивьен Вествуд и организации Fashion Revolution. Выставку Fashioned from Nature можно будет посетить с 21 апреля 2018 по 27 ноября 2019 года.

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