Экологичная мода в Музее Виктории и Альберта

Знаменитый лондонский музей анонсировал выставку, посвященную экологичному тренду в модной индустрии.

Будущей весной в лондонском Музее Виктории и Альберта откроет дери экспозиция Fashioned from Nature. Проект исследует взаимоотношения моды и экологии. На выставке можно будет увидеть работы дизайнеров, которые придерживаются принципов этичного производства и создают одежду из переработанных материалов. Уже сейчас известно, что экспозицию составят некоторые вещи Dior, Dries Van Noten и Calvin Klein. Кроме того, часть проекта кураторы посвятили эко-активистам: Вивьен Вествуд и организации Fashion Revolution. Выставку Fashioned from Nature можно будет посетить с 21 апреля 2018 по 27 ноября 2019 года.