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Артем Кузелев

Экологичное поло от марки Ralph Lauren

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  • 24 Апреля 201918:34
Сюжеты: Ralph LAUREN

Американский дом моды представил свою легендарную модель, созданную из переработанных пластиковых бутылок.

Марка Ralph Lauren длает ставку на устойчивое развитие и экологичность. На днях американский бренд представил свою легендарную модель – рубашку поло, но созданную из переработанных пластиковых бутылок. Кроме того, в релизе сказано, что при окрашивании ткани использовалась инновационная технология без применения воды. Для создания одного поло потребовалось переработать 12 бутылок. В продажу модель поступит в конце апреля. В России она будет представлена во всех московских бутиках дома.

Глава отдела инноваций Ralph Lauren Дэвид Лорен подчеркнул, что к 2025 году американская компания планирует использовать в производстве не менее 170 миллионов пластиковых бутылок, извлеченных со свалок и из океана, ежегодно.

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