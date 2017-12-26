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Артем Кузелев

Экологичные брюки для офисных работников

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  • 26 Декабря 201711:24

Проект LEZE представил новую экологичную модель, которая должна заменить привычные брюки офисного планктона.

Впервые о брюках LEZE, которые производятся из материала из пластиковых бутылок, стало известно на краундфандинговой платформе Kickstarter. Здесь был представлен проект нового поколения, который помогает в переработке мусора. На производство одной пары экологичных брюк уходит около 15 пластиковых бутылок, немного кофейных зерен и спандекса. Представленная модель не пропускает влагу и неприятные запахи, а также хорошо растягиваются. Использовать брюки предлагается в повседневной носке, особенно – офисным работникам.

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