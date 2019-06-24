Экологичный нейлон от марки Prada

Итальянский дом моды запускает линию аксессуаров из переработанных материалов.

Первые модели сумок из коллекции Re-Nylon появятся в продаже к 2021 году. Это будут шесть моделей классических сумок, изготовленных из регенерированного нейлона ECONYL в партнерстве с компанией Aquafil. Новая разработка – это нейлон из пластиковых отходов, найденных в океане. Отмечается, что новые аксессуары будут стоить чуть дороже стандартных, а разница пойдет на совместный благотворительный проект Prada и ЮНЕСКО.