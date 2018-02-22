"Эконика". Лимитированные модели премиальной линии "Alla Pugachova". Дизайнер - Алена Ахмадуллина.

Модели премиальной линия Alla Pugachova вдохновлены цветением летнего сада. Наполненная ароматами лета, цветовая гамма свежа и гармонична в своих сочетаниях: оттенки бархатного загара, свежей мяты, летнего неба в сочетании с мягкими металлическими и прозрачными акцентами.

Главными элементами коллекции стали цветы. Нежнейшие объёмные шёлковые цветы расцвели на мюлях, лоферах, сандалиях, брошах и клатчах. Фактура материалов – натуральная кожа, изысканная замша, велюр. 3D цветы распускаются на каблуках и подошвах туфель и сникерсов. Цветущая яблоня изображена на велюре в элегантных туфлях и сумках. Изысканная фурнитура в виде парящих ласточек украшает сумки. Прозрачные каблуки стали дополнительным акцентом элегантных лодочек.

Этой весной специально для премиальной линии Alla Pugachova дизайнер Алена Ахмадуллина создала лимитированные модели. Главным вдохновением выделенной модельной линии стала сказка о Василисе Прекрасной. Основной акцент сделан на флористические мотивы, сказочные орнаменты и роскошные детали в виде необычных цветов из кожи и бисера, бархатных кистей и ремешков.

Авторские модели обуви премиальной линии Alla Pugachova выполнены в модных цветах: насыщенный синий, золотисто-желтый и нежно-пурпурный.

Круизная часть коллекции со стильной геральдикой АР – уже фирменный стиль марки. Построенная на чётких сочетаниях чёрно-белой графики, а также благородного бордового и глубокого синего цвета, она представлена стильными моделями лоферов, балеток и летних ремешковых конструкций.

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