"Эконика". Новая коллекции осень-зима 2018/19

В новой коллекции «Эконика» осень-зима 2018/19 представлен свежий взгляд на сочетание восточных и западных культур.

Стильным воплощением восточной темы в коллекции стали модели с вышивкой сакуры и журавля. Сакура на велюре и текстиле выглядит особенно нежно и элегантно. Принт используется в отделке туфель, босоножек, лоферов и сумок. В коллекции представлены как классические варианты сумок, так и прямоугольные и круглые сумки из велюра красного и чёрного цветов с металлическими ручками, напоминающими по очертаниям японскую пагоду. Ряд моделей обуви и сумок из новой коллекции украшен вышивкой журавля, красиво распахнувшего крылья. Некоторые модели обуви с вышивкой ассиметричны: на правой полупаре бамбук, на левой журавль. Вышивка украшает внесезонные лодочки из бархата, полуботинки из велюра, сапоги, ботильоны, а также угги на меху.

Еще один необычный акцент коллекции - оригами. Детали фурнитуры обуви и сумок, ремни, принты в виде оригами смотрятся свежо и минималистично. Особенно эффектно сочетание глянцевого лака и матового репса. Репсовые ленты украшают лоферы и ботильоны.

Цвета коллекции - ментол, бирюза и яркий алый, оттенки корицы, шоколада и горчицы - вот модная приправа для осенних и зимних образов. Базовая гамма состоит из чёрного, серого и бордового цветов. Материалы коллекции - натуральная кожа, велюр, замша, благородный бархат и трендовый в этом сезоне вельвет. В качестве акцентов дизайнеры бренда намеренно использовали не только цветовые контрасты, но и разницу фактур и материалов. В коллекции встречаются, казалось бы, несовместимые вещи - традиционные английские ткани и крой в сочетании с азиатской роскошью.

Источником вдохновения для премиальной линии Alla Pugachova стал неподражаемой красоты Сиенский собор в Италии. Цвета коллекции – чистый белый, оттенки кремового и серого с ярко-красным, изумрудным и завораживающим бордовым. Коллекция разделяется на две части: бело-серая фарфоровая и яркая, как будто сложенная из цветов мозаики Сиенского собора.

Ярким акцентом коллекции стал образ поэтессы Сафо как символа женственности. В виде нарисованной скульптуры он представлен в отделке обуви, сумок, аксессуаров. Для самых экстравагантных модниц дизайнеры марки создали туфли и ботильоны на устойчивом каблуке необычной формы в виде рельефа колонны.

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