"Эконика". Новая коллекция весна-лето 2018

В СЕЗОНЕ ВЕСНА-ЛЕТО 2018 «ЭКОНИКА» ПРЕДЛАГАЕТ ИГРАТЬ НА КОНТРАСТАХ.

В новой коллекции дизайнеры бренда вдохновились темой большого города с его динамичным ритмом и геометрией небоскребов, при этом летнюю часть посвятили целиком и полностью романтике загородной жизни.

Весенняя часть базовой линии Ekonika стала своего рода отражением жизни в мегапролисе. Динамичный ритм города поддерживает графика фирменного принта коллекции, воплотившая в себе геометрию небоскрёбов с миллионами окон. Принт украшает элегантные лодочки и балетки, стильные сникерсы и сандалии. В коллекции можно найти принтованные сумки кроссбоди, ремни и лёгкие платки. Геометрия, заданная принтом, стала основой для создания оригинальных архитектурных каблуков, фурнитуры и простёжки. Фактура материалов – натуральная кожа, замша, велюр. Цветовая гамма коллекции сдержанная - пудровый, серый, белый, голубой, оливковый, серебряный, синий, с яркими акцентами малины и орхидеи.

Летняя часть коллекции Ekonika вдохновлена природой и гармонично дополняет «городскую» часть, ведь именно за город хочется уехать летом из каменных джунглей большого города! Главным акцентом летних моделей стала вышивка с васильками и колосьями. Цветочные принты украшают лоферы, мюли, туфли, босоножки и сандалии, а также стильные сумки и ремни. Фактуры материалов – кожа, велюр и очень актуальные в этом сезоне натуральные текстили: лён, рогожка, а также соломка. Цветовая палитра выдержана в натуральных оттенках - молочные, песочные и голубые тона с акцентами сочного салатового, позитивного жёлтого и ярких фуксии и василька. Природные мотивы поддерживают детали фурнитуры – это различные плетеные элементы, кисточки и змеиные фактуры.

Модели премиальной линия Alla Pugachova вдохновлены цветением летнего сада. Наполненная ароматами лета, цветовая гамма свежа и гармонична в своих сочетаниях: оттенки бархатного загара, свежей мяты, зелёного яблока, летнего неба в сочетании с мягкими металлическими и прозрачными акцентами.

Главными элементами коллекции стали цветы. Нежнейшие объёмные шёлковые цветы расцвели на мюлях, лоферах, сандалиях, брошах и клатчах. Фактура материалов – натуральная кожа, изысканная замша, велюр. 3D цветы распускаются на каблуках и подошвах туфель и сникерсов. Цветущая яблоня изображена на велюре в элегантных туфлях и сумках. Изысканная фурнитура в виде парящих ласточек украшает сумки. Прозрачные каблуки стали дополнительным акцентом элегантных лодочек.

Круизная часть коллекции со стильной геральдикой АР – уже фирменный стиль марки. Построенная на чётких сочетаниях чёрно-белой графики, а также благородного бордового и глубокого синего цвета, она представлена стильными моделями лоферов, балеток и летних ремешковых конструкций.

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