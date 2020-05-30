«Эконика» вышла в Европу

С апреля 2020 коллекции бренда представлены на ведущих европейских он-лайн площадках.

В непростое для российских fashion-ритейлеров время «Эконика» запустила продажи в крупнейших он-лайн магазинах Европы. С апреля этого года обувь и сумки Ekonika можно заказать в Германии, Австрии, Нидерландах напрямую через такие сайты, как Otto.de, Aboutyou.de, Aboutyou.at, Aboutyou.nl, Mirapodo.de, Amazon.de, Galeria.de и Zalando.de, Zalando.nl, Zalando.at.

Всего в Европе представлено более 500 моделей из коллекции весна-лето 2020 в ценовом диапазоне от 85 до 275 евро. Цены на западных интернет-площадках чуть выше, так как адаптированы к европейскому ценообразованию и включают более существенные накладные услуги и расходы на логистику.

«Старт продаж в Европе знаковое событие для нас, особенно сейчас, когда практически все салоны сети закрыты и выручка компании сильно упала, - комментирует новость генеральный директор сети «Эконика» Алеко Илиопуло. В течение последнего года наша команда проводила предварительную работу и подготовку к проекту. Мы даже предположить не могли, в каких условиях будем выходить в Европу. Для нас это возможность не только получить дополнительный доход, но и протестировать наш продукт на международной аудитории, тщательно изучая ее потребности. Надеемся, что бренд «Эконика» будет также востребован в Европе, как и в России».

Сайт/Интернет-магазин: ekonika.ru