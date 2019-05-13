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Артем Кузелев

Эксклюзив от Saint Laurent для Net-a-Porter и Mr. Porter

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  • 13 Мая 201912:41
Сюжеты: Yves Saint Laurent, Net-a-Porter

Онлайн-площадки анонсировали старт продаж специальных коллекций парижского дома моды уже в этом месяце.

Через несколько дней интернет-магазины Net-a-Porter и Mr. Porter одновременно начнут продажу эксклюзивных капсул Saint Laurent. В обе коллекции войдет не только мужская и женская одежда, но также обувь и аксессуары. На Net-a-Porter будут представлены 29 моделей стоимостью от 275 до 6500 долларов, на Mr. Porter – 17 вещей по цене от 275 до 4990 долларов. Старт продаж назначен на 13 мая.

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