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Эксклюзивная коллаборация Converse x Miley Cyrus в STREET BEAT

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  • 29 Июня 201817:52
Сюжеты: Converse, STREET BEAT

В сети кроссовок и кед STREET BEAT представлена неординарная совместная работа Converse и актрисы и певицы Майли Сайрус. Взяв за основу свой сценический опыт, вдохновившись ярким нарядами и вооружившись собственными убеждениями, Майли создала полноценную коллекцию, как говорит сама девушка, для всех. С помощью этой коллекции поп-дива хочет дать возможность каждому выразить свою яркую индивидуальность.

В коллекцию вошли брюки, топы, футболки и, конечно, кеды, в том числе и на высокой платформе. Все вещи выполнены в черно-белой-розовой цветовой палитре с акцентами из глиттера. Коллекция будет доступна онлайн и в Москве (Охотный ряд, Вегас Крокус Сити), Краснодаре (Красная Площадь) и Сочи (Моремолл) по цене от 3 190 до 7 990 рублей.

 

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