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Эксклюзивная коллекция Juicy Couture весна-лето 2020

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  • 21 Февраля 202019:37
Сюжеты: Juicy Couture

Эксклюзивная дебютная коллекция, вдохновленна уличным стилем, смелой цветовой палитрой и ультрасовременными силуэтами в сочетании с гламурной эстетикой бренда Juicy Couture.

В коллекции представлен широкий выбор легендарных спортивных костюмов из велюра с высокой посадкой в новых ярких оттенках, роскошные боди с сексуальными вырезами, а также oversize худи, лонгсливы и футболки.

Мягкие плюшевые костюмы, логотипы, украшенные стразами Swarovski и игривые вырезы отражают прошлое и настоящее бренда Juicy Couture.

В России долгожданная коллекция женской одежды Juicy Couture, разработанная специально для Европы, появится в марте 2020 г. в интернет-магазине juicycouture.ru, а так же в магазинах оптовых партнеров: Wildberries, Lamoda, Butik.ru и т.д..

Для получения дополнительной информации об обновлениях бренда - следите за оффициальным Instagram-аккаунтом Juicy Couture в России @juicycouture_russia, а также на странице бренда в Facebook: @JuicyCoutureRussia/

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