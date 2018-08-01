Эксклюзивные брюки от «Mauro Prato»

Эталоном безупречного стиля и высочайшего итальянского качества являются изделия мужского гардероба от компании «Mauro Prato». Эта компания была создана в 1946 году и за время своего существования приобрела массу преданных клиентов, проживающих в самых разных уголках нашей планеты. Искушенные и требовательные «модники» по достоинству оценили высокое мастерство итальянских портных. На сегодняшний день компания «Mauro Prato» является партнером лучших мануфактур, специализирующихся на люксовом гардеробе для мужчин.

Постоянными клиентами компании являются известные политики, бизнесмены, звезды шоу бизнеса. Сегодня эксклюзивными услугами «Mauro Prato» охотно пользуются и россияне. Благодарность мастерам этой компании неоднократно публично выражали: Дмитрий Нагиев, Сергей Жилин, Сергей Мазаев и другие. Качественные ткани, идеальная посадка, лучшая мануфактура, внимание к каждой детали – вот основные характеристики любой модели, сшитой портными этой компании. Вам пора обновить свой гардероб новыми брюками, но вы боитесь, что это мероприятие может занять слишком много времени? Безусловно, найти идеальные брюки задача не из простых. Именно поэтому мы рекомендуем вам воспользоваться услугой пошив мужских брюк на заказ в компании «Mauro Prato».

Какие преимущества вы получаете, воспользовавшись нашей рекомендацией?

Сэкономите время на поиск нужной модели.

Сами выберете не только ткань, но и фасон брюк.

При необходимости сможете воспользоваться услугами стилиста.

Опытные портные сошьют брюки, которые будут идеально соответствовать параметрам вашей фигуры. Брюки, сшитые на заказ, подчеркнут достоинства вашего телосложения и скроют недостатки. (Идеальная посадка достигается за счет авторской методики снятия мерок).

Мастера учтут все ваши пожелания и создадут уникальную модель, которую при всем желании вы никогда не найдете ни в одном брендовом магазине.

Как заказать брюки?

Конечно же, в первую очередь зайти на сайт компании «Mauro Prato» в раздел пошив мужских брюк. Затем записаться на примерку и в указанное время приехать в ателье. Кстати, мастер может снять мерки и на вашей территории. Останется только выбрать ткань и фасон. Дальше заказ отправляется в Италию на фабрику. Не позже чем через три-четыре недели клиент приходит на примерку в московское ателье, где мастера (при необходимости) проводят финальную доработку. Все - ваши брюки готовы!

С готовыми моделями костюмов, пиджаков, брюк, сорочек все желающие могут познакомиться на сайте в разделе «Примеры работ», там же мужчины смогут узнать о новых трендах 2018 года, совершить небольшой экскурс в мир мужской моды. В заключении мы возьмем на себя смелость и немного перефразируем известный афоризм Оскара Уайльда: идеально сидящие брюки - это первый серьезный шаг в жизни любого делового мужчины! Очень надеемся, что великий классик не стал бы с нами спорить, увидев эксклюзивные брюки от «Mauro Prato»!